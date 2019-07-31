Челябинск, , 07:49 — REGNUM

Первое в России производство специальных шаровых кранов для высококоррозионных сред запустил в Челябинске Уральский завод специального арматуростроения. Об этом сообщила пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Общий объём инвестиций в проект составил 2,3 млрд рублей, из них 300 млн рублей предоставлены по линии ФРП в виде льготного займа.

Отмечается, что до создания этого производства в России не выпускались шаровые краны, способные работать в высококоррозионных средах с повышенным содержанием агрессивных химических компонентов, поэтому предприятия российской нефтегазовой промышленности приобретали эту продукцию в Италии, Германии, Чехии, США и других странах.

В следующем году предприятие планирует запустить вторую очередь завода, которая позволит усовершенствовать технологические процессы и выпускать арматуру с нанесением износостойких покрытий, а также проводить испытания в условиях криогенных температур. Предполагается, что это позволит повысить уровень локализации выпуска шаровых кранов с 60−70% до 95−100%.

Ранее в ФРП сообщали о запуске нового производства эластичного пенополиуретана в Пензенской области. Общая стоимость проекта превысила 1,4 млрд рублей.

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