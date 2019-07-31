Москва, , 07:47 — REGNUM

Большинство жителей России (68%) живут в режиме экономии, они считают необходимым сократить повседневные расходы. Быстро тратят зарплату или пенсию 23% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины опрошенных (59%) оценивают нынешнее время как не благоприятное для крупных покупок. 24% настроены оптимистично.

Почти три четверти граждан (72%) не рассматривают вопрос о получении крупных займов. 14% респондентов считают возможным в настоящее время брать кредиты в банках.

Опрос проведен 27 июля 2019 года. В опросе приняли 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, своё материальное положение считают средним 60% жителей России, 11% — хорошим, 28% — плохим.

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