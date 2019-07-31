Кейптаун, , 07:50 — REGNUM

Безработица в ЮАР достигла самого высокого уровня за десятилетие, составив 29%. Об этом передает VOA Africa со ссылкой на заявление местных властей.

Данные, опубликованные во вторник, 30 июля, показывают, что число безработных возросло на 573 000 человек за последний год, при этом было создано лишь 21 000 рабочих мест.

Администрация президента ЮАР Сирилла Рамафосы находится под общественным давлением. От нее ожидают «экономического прорыва» и «устранения коррупции». Общественное недовольство правительством привело к худшим за последние 25 лет выборам для правящей партии «Африканский национальный конгресс» в мае.

«Когда Рамафоса победил на выборах, мы ожидали надежного плана действий в чрезвычайных ситуациях для решения экономических проблем и проблем безработицы», — сказал Лумкиле Монди, преподаватель экономики в Университете Витватерсранда.

«Но этого не произошло, и все, что у нас было до сих пор, это политические разногласия. Правящая партия больше озабочена политикой, чем оздоровлением экономики. Вот почему эти данные не были неожиданными», — сказал Монди.