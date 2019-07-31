Ульяновск, , 07:43 — REGNUM

В Ульяновской области планируют разработать и принять закон, направленный на поддержку молодых специалистов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, законодательно будут закреплены государственные гарантии и меры поддержки для молодых работников.

Поручение о подготовке закона было дано по итогам встречи губернатора Сергея Морозова с молодыми специалистами трёх муниципалитетов — Старокулаткинского, Радищевского и Новоспасского районов. В его разработке примут участие все органы власти региона. Предполагается, что закон о молодых специалистах поможет удержать молодёжь в регионе, «создавали здесь семьи, имели достойную работу и чувствовали себя нужными». В документе будут предусмотрены, в частности, вопросы подготовки кадров для социальной сферы и основные меры помощи.

Глава региона констатировал, что в настоящее время «основной проблемой является недостаток кадров, квалифицированных работников», поэтому главная задача — закрепление на селе специалистов. В качестве эффективных примеров были приведены программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Свои пожелания высказала и молодёжь, одно из главных пожеланий — предоставление возможности учиться и стажироваться в других регионах. Для этого в настоящее время прорабатывается стандарт работы с молодыми специалистами.