Цхинвал, , 07:23 — REGNUM

Лесокомбинат, строящийся на инвестиции крупной российской компании, начнёт работу в течение года. Об этом сообщает ИА «Рес».

Как сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты Южной Осетии Вахтанг Джигкаев, на предприятии будут производить евродоску, мебельные заготовки и паркетную доску для экспорта в Сирию и Россию». В качестве сырья планируют использовать бук. Южная Осетия в целях контроля за эксплуатацией лесного фонда страны установила ежегодный лимит объемов заготовки предприятием сырья — 30 тысяч кубометров древесины.

Появление лесокомбината обеспечит создание более семидесяти рабочих мест. Позже, по мере наращивания объемов производства, численность персонала планируют увеличат. В целом на строительство предприятия будет затрачено около 325 миллионов рублей.

Это уже второй крупный российский инвестор, который осуществил капиталовложения в экономику Южной Осетии с начала текущего года. В мае предприниматель из России вложил финансовые средства в разбивку яблоневого сада площадью 45 гектаров близ села Хетагурово Цхинвальского района. К настоящему времени сумма инвестиций составила более 100 млн рублей. По мере дальнейшей реализации бизнес-проекта сумма инвестиций увеличится.