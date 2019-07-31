Москва, , 07:13 — REGNUM

По итогам дня 30 июля нефть сорта Brent подорожала на 1.73%, до 64,93. Нефть дорожает на фоне сохраняющийся напряженности на Ближнем Востоке, а также опубликованного отчета Американским институтом нефти (API), заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

По данным API, запасы сырой нефти в США за последнюю неделю сократились существенно, нежели прогнозировали эксперты. Запасы сырой нефти уменьшились на 6,02 млн баррелей, запасы бензина — на 3,14 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 890 тыс. баррелей.

Сегодня, 31 июля, цена на нефть продолжила расти. Рост составил 0,36%, до $65,17 за баррель. Трейдеры ожидают результатов заседания ФРС США по ставкам, хотя и нефти и так хорошо, потому что во II квартале экономический рост в Соединенных Штатах замедлился меньше, чем ожидалось, что улучшило перспективы потребления нефти.

Другим важным фактором, поддерживающим нефтяной рынок, это предстоящие переговоры между США и Китаем. Участники рынка не ждут от них прорыва, но тут важно само событие, так как эта тема не поднималась в СМИ больше двух месяцев.

Сопротивление расположено на уровне $65,85. Сегодня ожидается рост до обозначенного уровня. Потом возможна коррекция до $63,95.

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