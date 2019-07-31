Казань, , 06:45 — REGNUM

В Татарии по итогам первого полугодия 2019 года относительно данных за тот же период 2018 года на 9,5% в денежном выражении снизился объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», составив 112 717,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Татарстанстате.

За рассматриваемый период организации, которые не являются малым бизнесом, выполнили работ на 31 973,8 млн рублей, а спад относительно января-июня 2018 года был на 9,8%.

При выводе показателя в нём учитывалась стоимость работ и услуг строительного характера, выполненных организациями собственными силами по договорам стройподряда, а также работы, выполненные хозяйственным способом организациями и населением.

Отдельно в жилищной сфере, наоборот, наблюдался подъём. При этом из 1 427 065 кв. м, сданных всего в регионе, 632,7 тыс. «квадратов» пришлось на индивидуальное жилищное строительство, что составляет 44,3%. Средняя площадь одного индивидуального дома в первом полугодии составила 130,7 кв. м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ПФО по итогам первого полугодия 2019 года сразу пять регионов снизили темпы ввода жилья, но при этом было сдано 6,351 кв м. Татария стала лидером по абсолютным цифрам ввода — 1,427 кв м, также нарастив темпы на 16,7%.

Читайте также: В Поволжье пять регионов снизили объёмы ввода жилья