Бор, Нижегородская область, , 06:29 — REGNUM

В Арбитражный суд Нижегородской области поступил банкротный иск к МУП городского округа Бор «Благоустройство». Истцом выступает налоговая служба. Иск из-за недочётов оставлен без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИФНС Борского района обратилась с иском 23 июля 2019 года, сумма претензий составила 8 474 858,18 рубля. 29 июля иск оставили без движения из-за недочётов, которые предложено устранить до 23 августа 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено 17 декабря 2013 года управлением ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Бор. Уставный капитал — 650 тыс. рублей, основной вид деятельности — сбор отходов. Директор с апреля 2018 года — Игорь Кашицын.

Напомним, в 2018 году ЗАО «Управление отходами — НН», которое с 2019 года является областным регоператором двух «мусорных» зон, в том числе той, куда входит Бор, взыскало с муниципального предприятия «499 951 рубль 99 копеек задолженности за период с октября по ноябрь 2017 года по контракту на оказание услуг по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на полигоне размещения отходов от 21.09.2017 №528, а также 12 999 рублей государственной пошлины, 116 рублей 96 копеек судебных расходов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бор входит в четвёртую «мусорную» зону — «Городецкая». Здесь установлен тариф на 2019 год — 744,72 рубля.

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