Челябинск, , 06:12 — REGNUM

Челябинский производитель молока обвинён в незаконном использовании товарного знака «Лакомка». С заявлением в УФАС обратилось находящееся в Московской области ОАО «Русский Холодъ», а претензии она предъявила группе компаний «Российское молоко».

По мнению московской фирмы, челябинская незаконно использует товарный знак в названии мороженого «Лакомка». «Русский Холодъ» считает, что исключительные права на этот знак принадлежат ему.

Решения по этой жалобе областное УФАС пока не приняло.