Челябинск, 31 июля 2019, 06:12 — REGNUM
Челябинский производитель молока обвинён в незаконном использовании товарного знака «Лакомка». С заявлением в УФАС обратилось находящееся в Московской области ОАО «Русский Холодъ», а претензии она предъявила группе компаний «Российское молоко».
По мнению московской фирмы, челябинская незаконно использует товарный знак в названии мороженого «Лакомка». «Русский Холодъ» считает, что исключительные права на этот знак принадлежат ему.
Решения по этой жалобе областное УФАС пока не приняло.