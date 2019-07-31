Челябинск, , 05:37 — REGNUM

ФАС России официально одобрила объединение Саткинского чугуноплавильного завода (Челябинская область) и расположенного в Тульской области Косогорского металлургического завода. Вместе они не будут доминировать на рынке марганцевых ферросплавов, уверены в ведомстве.

С ходатайством выступил саткинский завод, который решил купить 100% голосующих акций косогорского. На первом предприятии выпускают марганцевые ферросплавы ФМн75 и ФМн78, а на ПАО «КМЗ» — ФМн78.

После объединения компаний общая их доля на рынке ферромарганца не превысит 35%. Это отвечает требованиям нынешнего закона о защите конкуренции. При этом в ФАС добавляют, что на рынке уже есть компания, которая занимает долю более 40%.