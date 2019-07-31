Самара, , 04:01 — REGNUM

В Арбитражные суды Самарской и Нижегородской областей поступила серия исков ПАО «АвтоВАЗ» к нижегородскому ООО «Завод Автокомпонент», из-за срыва поставок компонентов которым в начале июля 2019 года автогигант временно остановил работу двух производственных линий. Сумма самого крупного иска — более 10 млн рублей, подробности спора неизвестны, дело начнут рассматривать 25 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В конце июля 2019 года в два региональных арбитражных суда от «АвтоВАЗа» к нижегородской компании поступило сразу пять исков на разные суммы, четыре из которых будет рассматривать самарский арбитраж. Самый крупный иск подан в Нижегородской области 24 июля 2019 года, его сумма — 10 200 260 рублей. 25 сентября дело начнут рассматривать по существу. Суд до этого рекомендовал «сторонам провести сверку расчетов и принять меры к мирному урегулированию спора».

Все остальные претензии в пределах 2−3 млн рублей. Известно, что претензии на 2 886 988 рублей связаны со взысканием убытков. Дело начнут рассматривать 3 сентября в Самаре. Убытки на сумму 1 589 224 рубля также стали причиной иска, рассмотреть который должны 26 августа. Связаны ли эти убытки с вынужденной остановкой линий, в материалах суда не уточняется. Общая сумма всех исков, поданных в этот период, превышает 15 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля автогигант вынужденно остановил производственные линии на заводах в Ижевске и Тольятти, объяснив простой тем, что нижегородский поставщик компонентов нарушил сроки поставок. Через несколько дней, в том числе после вмешательства властей Самарской и Нижегородской областей, линии были запущены.

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