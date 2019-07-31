Магадан, Магаданская область, , 03:22 — REGNUM

Бухту Нагаева в Магадане очистят от затопленных судов в рамках национального проекта «Экология», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом решении сообщил замглавы Минприроды России Владимир Логинов.

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Владимир Логинов озвучил предложение об очистке бухты зампредседателю правительства РФ Алексею Гордееву:

«Находящиеся на дне бухты Нагаева затопленные суда можно включить в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Нужно внести изменения в постановление правительства и правила организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, которые уже подготовило наше ведомство»

Алексей Гордеев одобрил предложение и поручил оценить финансовую составляющую для подъёма и утилизации судов.

Помимо этого, зампредседателя обсудил и реконструкцию рыбного морского порта Магадана.

«Иметь федеральный порт в таком разрушенном состоянии стыдно. Приведите причалы в надлежащий вид. Действуйте быстро, чтобы с 2020 года был запущен процесс подготовки необходимой документации и включения в план этих объектов», — сказал Алексей Гордеев руководителю Росрыболовства Илье Шестакову.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в 2014 году уже давал поручение очистить бухту Нагаева от затопленных судов.

«На борту затопленного судна может находиться до 50 тонн мазута и, если мы не примем срочных мер, утечки будут продолжаться. Если бы поручение Владимира Владимировича Путина исполнили вовремя, этой ситуации бы не возникло», — говорил губернатор Магаданской области Сергей Носов после очередного появления мазутных пятен в бухте.