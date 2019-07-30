Лондон, , 23:52 — REGNUM

Мировые цены на нефть выросли на 2−3% в ходе торгов, 30 июля передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на $1,29 (2,03%), до 64,91 за баррель. Чуть ранее в ходе торгов «мировой эталон» достиг дневного максимума в $65,06 за баррель.

Нефть WTI выросла на $1,45 (2,55%), до $58,32 за баррель. В течение сессии марка почти добралась до $59 — максимум для WTI составил $58,45 за баррель.

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