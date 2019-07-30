Нью-Йорк, США, , 22:57 — REGNUM

Все основные индексы Уолл-стрит торгуются в «красной зоне» в преддверии ключевого заседания ФРС США, 30 июля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 29,85 пункта (0,11%), до 27 191,50 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 18,78 пункта (0,23%), до 8274,55 пункта, индекс S&P 500 снизился на 8,29 пункта (0,27%), до 3012,68 пункта.

В ходе двухдневного заседания Федрезерва, которое стартует 31 июля, должен быть решен вопрос о снижении базовой процентной ставки.

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