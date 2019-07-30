Ашхабад, , 22:17 — REGNUM

В ходе минувшей недели на торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении заключено 43 сделки на общую сумму $34 млн 965 тысяч (2 млрд 221 млн рублей), пишет «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли бизнесмены из России, Казахстана, Киргизии, Афганистана, Пакистана, Турции, США, ОАЭ и Великобритании. Они приобрели полипропилен, бензин, мазут, печное топливо, сжиженный газ, хлопчатобумажную пряжу и хлопок-волокно.

На внутренний рынок туркменские коммерсанты закупили полипропиленовую пленку на 898 тысяч манатов (16,3 млн рублей).

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