Пекин, , 21:04 — REGNUM

Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.

Huawei (cc) VistaCraft

И это несмотря на санкции, введенные на мировых рынках американской стороной против китайского IT-гиганта

Агентство приводит конкретные цифры этого увеличения, превысившего в годовом выражении 23%, которое в абсолютных цифрах составило более 401 млрд юаней или свыше 58 млрд долларов.

При этом маржа чистой прибыли, по оценкам руководства Huawei, составила 8,7%. Достигнутые результаты объясняются в первую очередь высокой организацией управления производством.