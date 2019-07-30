Москва, , 19:34 — REGNUM

Объём выдачи ипотечных жилищных кредитов в России в первой половине 2019 года сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Такие данные приводит 30 июля прес-служба Банка России.

По данным регулятора, всего за январь — июнь текущего года российские банки предоставили заемщикам ипотечных кредитов в рублях на сумму 1,263 трлн рублей. Совокупный портфель ипотечных кредитов за этот период увеличился на 8,9% и достиг 6,978 трлн рублей.

При этом общее количество предоставленных банками ипотечных кредитов за январь —июнь составило 575,5 тысячи, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Средневзвешенная ставка по рублёвым ипотечным кредитам в рублях, предоставленным банками физическим лицам, по состоянию на 1 июля составила 10,28%, что на 0,25% ниже, чем месяцем ранее.