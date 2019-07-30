Челябинск, , 19:01 — REGNUM

В Челябинской области органы Россельхознадзора проверили с 19 по 25 июля 480 партий поднадзорной и подкарантинной продукции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

При вывозе из России проверили 219 партий. Среди них было больше 2,7 тыс. тонн свежих овощей и фруктов, зерна, зелёных культур, зернового кофе и т.д., больше 2,95 тыс. кубометров пило‑ и лесоматериалов, а также 2545 штук срезанных цветов. Из стран ЕАЭС ввезли в регион 63 партии общим весом 3141,26 тонн.

При перевозках внутри России проверили 183 партии или 7920,87 тонны. Среди них шесть шмелиных семей, а также 16 голов непродуктивных животных.