Москва, , 19:17 — REGNUM

Курс евро на торгах во вторник, 30 июля, поднялся выше отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 18:41 евро рос на 0,43% к уровню открытия торгов — до 71,03 рубля. В последний раз курс евро находился на такой отметке 15 июля.

На текущий момент евро понизился до 70,93 рубля, что на 21 копейку выше отметки вчерашнего дня. Курс доллара вырос на 20 копеек — до 63,63 рубля.

Напомним, накануне курс евро впервые с марта 2018 года опускался ниже 70 рублей.