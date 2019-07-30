Цхинвал, , 18:35 — REGNUM

Кабинет министров Южной Осетии 30 июля одобрил законопроект «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», предусматривающий открытие для каждого работающего на территории страны гражданина лицевого счета, содержащего сведения о его стаже и заработке. Эти сведения необходимы для назначения в будущем пенсии.

Председатель Пенсионного фонда Южной Осетии Аза Тасоева отметила, что основными целями законопроекта являются создание условий для назначения пенсий в соответствии с результатами труда, обеспечение достоверных сведений о стаже и заработке, создание информационной базы для реализации и совершенствования пенсионного законодательства в Южной Осетии.

Председатель Пенсионного фонда также представила доклад о пенсионных выплатах за 2018 год. По словам Тасоевой, средняя пенсия в Южной Осетии на 1 января 2019 года составила 6 272 рубля, средняя трудовая пенсия — 6 740 рублей, средняя социальная — 4 278 рублей.