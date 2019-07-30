Брянск, , 18:30 — REGNUM

Более 19 тонн сербских персиков остановили на таможенном посту «Новые Юрковичи» в Брянской области. Специалисты Россельхознадзора обнаружили в партии карантинный объект — коричнево-мраморного клопа, сообщили 30 июля в региональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Экспертиза в ветеринарной лаборатории подтвердила заражение плодов. Для того, что не допустить распространения на территории Российской Федерации выявленного карантинного вредного насекомого продукцию вернули экспортёру.

Отметим, что только за июль 2019 года брянские эксперты не пропустили из разных стран мира почти 140 тонн фруктов, заражённых различными карантинными объектами.