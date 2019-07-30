Великий Новгород, , 18:25 — REGNUM

Медицинские организации Новгородской области практически рассчитались с многолетними долгами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным сегодня, 30 июля, заявила региональный министр здравоохранения Антонина Саволюк.

Антонина Саволюк, министр здравоохранения Новгородской области «Сегодня медицинские организации перечисляют последние платежи о погашении кредиторской задолженности. Она копилась с 2012 года. Это огромное количество платёжных поручений, которые мы должны были в короткие сроки проверить и отправить на оплату».

Она также заявила, что проведённый анализ выявил в ряде медучреждений неэффективное расходование средств на лекарства, избыточные расходы на налоги на имущество, неравномерное начисление заработной платы.

«Сейчас все эти планы скорректированы. Министерство будет строго контролировать их соблюдение», — заявила Антонина Саволюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средства на погашение просроченной кредиторской задолженности медицинских учреждений региона Новгородская область получила из федерального бюджета. Всего в 2019 году в регион было направлено 1,7 млрд рублей федеральных средств для повышения сбалансированности бюджета, на ремонт объектов образования и на реализацию национальных проектов.

Напомним, ранее вице-губернатор Новгородской области Ольга Колотилова заявляла о том, долги учреждений здравоохранения региона достигли почти 1 млрд рублей.

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