Москва, , 18:19 — REGNUM

В России замедлился прирост реальной заработной платы населения, но в то же время уменьшились темпы падения реальных доходов. Соответствующие выводы следуют из исследования на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Так, в мае и июне 2019 года прирост реальной заработной платы в годовом выражении замедлился до 1,6−2,3%, хотя в апреле было зафиксировано повышение, связанное с разовыми выплатами. Во втором квартале прирост реальной заработной платы оценивается в 2,3%. Эта цифры соответствует предыдущим оценкам ЦБ РФ. В этот же период годовой темп сокращения реальных располагаемых денежных доходов населения замедлился до 0,2%, хотя еще в первом квартале этот показатель составлял 2,5%.

«Тенденция по сокращению темпов падения реальных доходов населения связана с доведением пенсий до региональных прожиточных минимумов, в результате чего вклад социальных выплат в годовой прирост доходов стал положительным. Другим значимым фактором улучшения динамики доходов было замедление сокращения прочих денежных поступлений», — отмечено в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк сообщил, что в России начал оживать потребительская активность населения.

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