Москва, , 18:11 — REGNUM

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах. Соответствующий документ опубликован сегодня, 30 июля, на сайте правительства России.

На совещании с вице-премьерами Медведев заявил, что новый подход к расчету прожиточного минимума пенсионеров в регионах позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера. Также в правительстве рассчитывают, что новая методика приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров.

По новой системе, прожиточный минимум пенсионера начнет зависеть от основных показателей в каждом регионе и от показателей за первые два квартала в целом по стране.

Показатели прожиточного минимума пенсионера напрямую повлияют на размер дополнительных выплат пенсионерам.