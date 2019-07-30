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Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии усилят контроль за ввозом животноводческой продукции из Евросоюза на внешней границе Евразийского экономического союза. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба российского ведомства.

Как уточняется, решение об этом принято в связи с широким распространением африканской чумы свиней в странах — членах ЕС, в частности, Польше и странах Прибалтики.

Усиленному досмотру будет подвергаться не только торговые поставки, но и животноводческая продукция, перевозимая физическими лицами в ручной клади и багаже.

Африканская чума свиней — опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. Болезнь не представляет опасности для человека, однако вакцины от неё на сегодняшний день не существует. Для предотвращения распространения инфекции в местах её выявления требуется уничтожать всё стадо животных, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам.