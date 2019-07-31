Москва, , 01:50 — REGNUM

Затянувшийся эксперимент над российской экономикой пора решительно заканчивать, ведь следование либеральной логике не может дать в будущем ничего, кроме гарантированной стагнации. О мерах, необходимых для решительного рывка к обретению экономической мощи, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Айвазов.

Деньги и закон (сс) sajinka2

Вашингтонский консенсус, как основа рекомендаций МВФ для «развития» экономик, продемонстрировал свои черты во всей красе, наглядно показав пагубность следования этим советам для всех государств, которые пытались им следовать. Вывод из этого утверждения прост, России пора отказываться от этих принципов и вводить новые, способные реально развить хозяйство страны. Но принципы эти, разумеется, не должны браться с потолка или, что ничуть не лучше, быть результатом неких политизированных умопостроений.

Для этого теория должна быть подтверждена тщательными наблюдениями за экономической реальностью, на основании ее должны быть построены подтверждающиеся прогнозы событий. И такая теория, готовая к применению на практике, в распоряжении российских ученых-экономистов есть. Что же предлагает автор этой теории академик Сергей Глазьев и его соратники для вывода российской экономики из стагнационного тупика?

Читайте подробности в статье Александра Айвазова «Почему России требуется изменение денежно-кредитной политики».