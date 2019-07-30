Москва, , 17:58 — REGNUM

Потребительская активность в России стала показывать позитивную динамику. Об этом сообщается в исследовании на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России.

«В июне 2019 года наблюдалось некоторое оживление потребительской активности. Ускорился рост продаж продовольственных и непродовольственных товаров по отношению к предыдущему месяцу», — отмечено в документе.

Так, годовой темп прироста розничной торговли составил 1,4% по сравнению с прошлым годом. При этом авторы исследования напомнили, что в июне 2018 года в России проходил чемпионат мира по футболу, который стимулировал торговлю. При этом по итогам второго квартала 2019 года годовой темп прироста показателя составил 1,5%, что соответствует нижней границе прогноза Центробанка.

Авторы исследования считают, что «оживление» потребительской активности частично связано с динамикой реальных располагаемых доходов населения, которые сокращаются, но уже не такими быстрыми темпами, как ранее. Однако в существующих российских условиях говорить об устойчивом ускорении роста потребительского спроса пока преждевременно, отмечено в исследовании.

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