Калуга, , 17:48 — REGNUM

Договоренность о продолжении полётной программы авиакомпании из Калуги в Турцию достигнута в ходе рабочей встречи, которую губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 30 июля провёл с генеральным директором авиакомпании «Роял Флайт» Бесики Квирквия, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Рабочая встреча губернатора Анатолия Артамонова с генеральным директором авиакомпании «Роял Флайт» Бесики Квирквия Admoblkaluga.ru

По словам Анатолия Артамонова, для калужан и жителей соседних регионов сохраняется возможность отправиться на отдых в Турцию из калужского аэропорта. Гендиректор авиакомпания Бесики Квирквия подтвердил намерения «РОЯЛ ФЛАЙТ» продолжить взаимодействие с калужским аэропортом.

«Будет небольшой перерыв. И, начиная с 15 августа, мы возобновляем эти полеты. Пассажиры могут не беспокоиться», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об отмене с 1 августа 2019 года регулярных рейсов в Турцию из международного аэропорта «Калуга» написали в группе «Калуга и калужане» в социальной сети. Эту информацию подтвердили менеджеры калужских туристических фирм. Однако представители калужского аэропорта не подтвердили, но и не опровергли информацию об отмене авиарейсов в Турцию.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужском международном аэропорту внезапно прервали полёты в Турцию