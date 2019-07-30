Нью-Йорк, США, , 17:33 — REGNUM

Фондовый рынок США начал торги со снижения всех основных индексов из-за падения котировок компаний «высокотехнологичного» сектора, 30 июля передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 75,96 пункта (0,28%), до 27 145,39 пункта, индекс S&P 500 упал на 13,31 пункта (0,44%), до 3007,66 пункта, индекс Nasdaq упал на 61,56 пункта (0,74%), до 8231,77 пункта.

На текущей неделе американский рынок ждет заседания ФРС, на котором должен решиться вопрос снижения базовой процентной ставки, а также продолжения торговых переговоров между Китаем и США.

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