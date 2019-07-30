Москва, , 17:29 — REGNUM

Численность официально безработных граждан в России за неделю с 17 по 24 июля снизилась на 0,2%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По информации ведомства, на 24 июля в органах службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 732,7 тысячи человек.

За неделю снижение числа безработных зарегистрировано в 49 российских регионах. Наибольшее снижение показателя отмечено в Ненецком, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Курской, Липецкой, Мурманской и Псковской областях, Еврейской автономной области и Марий Эл.

Рост безработицы наблюдался в 25 регионах — в первую очередь в Белгородской, Ленинградской, Омской, Ростовской, Свердловской и Смоленской областях, а также в Адыгее, Туве и Севастополе.

По данным Минтруда, на 24 июля уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 1% от экономически активного населения. Работодателями в органы службы занятости было заявлено 1,75 млн вакансий.

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