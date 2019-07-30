Сургут, Югра, , 17:28 — REGNUM

Губернатор Югры Наталья Комарова просит Сбербанк рассмотреть возможность снижения финансовой нагрузки на дольщиков Сургута путём предоставления им ипотечных каникул или снижения процентной ставки по заключенным ипотечным кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии экономической столицы ХМАО.

Наталья Комарова пояснила управляющему Ханты-Мансийским отделением №1791 ПАО «Сбербанк» Александру Солопу, что в Сургуте в настоящее время затягивается строительство 18 домов, нарушены сроки по исполнению 878 договоров долевого участия в строительстве.

«Ханты-Мансийский автономный округ на протяжении многих лет тесно сотрудничает с ПАО «Сбербанк». Югорчане вправе рассчитывать на партнёрские отношения», — пишет губернатор Югры в своём обращении к банку.

Отметим, что основные застройщики проблемных домов — ООО «ДЭП», ООО «Север Строй Партнёр», ООО «СеверСтрой».

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