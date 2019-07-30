Рязань, , 17:24 — REGNUM

Новое медицинское оборудование в 2019 году получат девять детских поликлиник и детских поликлинических отделений Рязанской области. Региональный проект, рассчитанный на развитие детского здравоохранения, предполагает модернизацию всех лечебных учреждений для детей в течение трёх лет, сообщили 30 июля в пресс-службе регионального минздрава.

Современные цифровые рентгеновские аппараты получат городская детская поликлиника №3 и Ряжский межрайонный медицинский центр, электрокардиографы направят в Сасово и Шацк. Портативные переносные ультразвуковые аппараты закупят для Кораблинской, Новомичуринской и Шацкой межрайонных больниц, а универсальные стационарные УЗИ-аппараты поставят в Скопинский и Шиловский межрайонные медицинские центры. Для областной детской клинической больницы им. Н. В. Дмитриевой приобретут стационарный диагностический цифровой рентгеновский комплекс, стационарный УЗИ-аппарат и электрокардиограф.

Рязанская область и Минздрав России в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» заключили соглашение на сумму 83,4 млн рублей. Помимо закупки оборудования, по линии нацпроекта будут проводить информационные кампании, повышать квалификацию медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.