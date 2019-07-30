Калуга, , 17:20 — REGNUM

В калужском культурно-образовательном центре «Этномир» состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир». В мероприятии приняли участие губернатор Анатолий Артамонов и председатель Совета Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации Дмитрий Зубов, сообщили 30 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В калужском культурно-образовательном центре «Этномир» состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир». Admoblkaluga.ru

«Хотелось бы, чтобы как можно больше заинтересованных специалистов приняли в этом мероприятии участие», — подчеркнул Анатолий Артамонов, говоря о готовности области к проведению форума.

Глава калужского региона отметил насыщенность программы форума и в том, что в его рамках состоится агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень — 2019», которая впервые поменяет место проведения. Ранее она размещалась в Калуге. В агровыставке примут участие представители всех районов области, а также региональные предприятия и организации потребительской кооперации, что позволит наладить новые партнерские связи и обменяться опытом с коллегами не только из России, но и других стран.

Международный форум «Хлеб, ты — мир» пройдет на территории этнографического парка «Этномир» с 19 по 22 сентября 2019 года. В его рамках запланированы: 71 Конгресс Международного Союза пекарей и кондитеров, открытый Кубок России по хлебопечению и всероссийская конференция «Кадры в хлебопечении: образование — ключ к развитию личности, общества и государства».