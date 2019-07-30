Чебоксары, , 17:13 — REGNUM

Челябинск погрузился в запах канализации, который связывают с плохой работой очистных сооружений и очисткой сточных вод. В Поволжье остроту проблемы планируют снять в рамках реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», средства на реализацию выделяет Новый банк развития, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ранее отбор прошли пять городов Поволжья, где проблема по водоснабжению и очистке сточных вод близка «к критическому уровню», — Волжский, Рыбинск, Иваново, Дзержинск и Чебоксары. Соответствующее подписание трёхсторонних договоров ранее состоялось в Москве.

Минстрой России, представители регионов и городов подписали ранее трёхстороннее соглашение по реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации». Программа включает в себя водоподготовку, водоотведение и очистку сточных вод, создание системы сбора и очистки ливневых стоков. Конкурсный отбор прошли пять волжских городов: Волжский, Рыбинск, Иваново, Дзержинск и Чебоксары. 320 млн долларов выделяет Новый банк развития.

Глава Минстроя России Владимир Якушев отметил, что на территории бассейна Волги расположено наибольшее количество городов и сосредоточена большая часть промышленности, сельхозпроизводств. В проект вошли те города, в которых проблема по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод близка «к критическому уровню, а фактический или потенциальный ущерб, наносимый природным источникам воды, наиболее высок», говорится в сообщении.

В Чувашии отмечают, что инвестиции планируется направить на девять проектов. Будет продолжена реконструкция загородного коллектора города Чебоксары, построены сети водоснабжения и водоотведения в районах индивидуальной застройки, модернизированы 14 канализационных насосных станций и оборудование очистной водопроводной станции «Заовражная», построен отводящий коллектор реки Кайбулка. Власти Чебоксар подчёркивают, что износ сетей «мог бы привести к серьезным экологическим проблемам, авариям, потерям и существенному росту тарифа для населения».