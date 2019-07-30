Оренбург, , 17:11 — REGNUM

Аэропорт «Оренбург» ждет реконструкция и модернизация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

30 июля Оренбург посетил глава минтранса Евгений Дитрих. На встрече с врио губернатора Денисом Паслером речь шла, в частности, о том, что аэропорт регионального центра должен быть современным.

Обсуждался проект реконструкции взлетно-посадочной полосы. Его реализация займет чуть более месяца, однако время старта работ пока не определено. Обсуждаются варианты, при которых аэродром сможет принимать и отправлять в рейсы воздушные суда.

Кроме взлётно-посадочной полосы модернизации намерены подвергнуть и здание аэровокзала, а также багажный отсек. Стоит отметить, что от авиапассажиров поступает множество жалоб на условия, в которых приходится получать багаж. Линия доставки чемоданов находится в маленьком неотапливаемом отдельно стоящем от центрального здания объекте.

Министр транспорта поддержал идею модернизации аэровокзала, при которой здание представляет собой культурно-развлекательный комплекс с кафе, ресторанами, торговыми точками и зонами развлечения, заметив при этом, что необходимо привлекать частного инвестора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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