Москва, , 17:10 — REGNUM

В июне в России резко вырос выпуск инвестиционных товаров. Это следует из специального исследования на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Отметим, что под инвестиционными товарами подразумевается продукция, которую приобретают за счёт финансовых вложений и используют на предприятиях для производства других товаров и услуг. Согласно информации Центробанка, выпуск таких товаров достиг максимального значения за всю историю наблюдений.

«Это произошло в основном за счёт производства машиностроительной продукции, что может быть связано с выполнением крупных заказов, в том числе экспортных. Такие заказы могут носить разовый характер, поэтому говорить об устойчивом росте выпуска инвестиционных товаров пока преждевременно. При этом значительный рост производства машиностроительной продукции не нашёл отражения в результатах опросов. По всей вероятности, это было вызвано тем, что увеличение выпуска коснулось нескольких крупных производителей, которые не попали в выборку опрашиваемых компаний», — пояснили авторы исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк констатировал низкие показатели роста добычи полезных ископаемых.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк: прирост добычи полезных ископаемых в России «близок к нулю»