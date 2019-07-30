Москва, , 17:01 — REGNUM

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала средний размер пенсий в России в июне 2019 года. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба Росстата.

По данным ведомства, средний размер пенсии в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей. Это на 6,2% больше, чем в июне 2018 года.

Средний размер пенсии в России по итогам первого полугодия 2019 года составил 14 тысяч 135 рублей. Это 30,5% от среднего размера оплаты труда в России.

Также Росстат подсчитал, что реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в России по итогам первого полугодия 2019 года вырос всего на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.