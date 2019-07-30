Кострома, , 16:57 — REGNUM

До конца сентября 2019 года в Костромскую область поступит партия специализированной лесной техники. Парк базы охраны лесов Костромской области пополнят 14 высокопроходимых многофункциональных машин, — сообщает пресс-служба губернатора.

Костромская область по итогам 2018 года заняла третье место в рейтинге эффективности управления лесами, составленном Федеральным агентством лесного хозяйства. В 2019 году в Костромской области запланированы работы по лесовосстановлению на площади 20 тысяч га.

По национальному проекту в область поступит трактор «Беларус», трелевочник на гусеничном ходу и бортовой грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости «Егерь», которые будут привлечены к организации работ по подготовке почвы под выращивание посадочного материала и посадке лесных культур.

Также ожидается поступление восьми грузопассажирских автомобилей УАЗ, гусеничного снегоболотохода, двух лесопожарных тракторов на гусеничном ходу, которые будут использоваться для доставки сотрудников к местам тушения лесных пожаров, организации работ по лесоохране и лесовосстановлению.

Напомним, что ранее в область поступили три моторные лодки для пожарно-химических станций для Шарьинского, Мантуровского и Макарьевского районов .