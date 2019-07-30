Кострома, 30 июля 2019, 16:57 — REGNUM
До конца сентября 2019 года в Костромскую область поступит партия специализированной лесной техники. Парк базы охраны лесов Костромской области пополнят 14 высокопроходимых многофункциональных машин, — сообщает пресс-служба губернатора.
Костромская область по итогам 2018 года заняла третье место в рейтинге эффективности управления лесами, составленном Федеральным агентством лесного хозяйства. В 2019 году в Костромской области запланированы работы по лесовосстановлению на площади 20 тысяч га.
По национальному проекту в область поступит трактор «Беларус», трелевочник на гусеничном ходу и бортовой грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости «Егерь», которые будут привлечены к организации работ по подготовке почвы под выращивание посадочного материала и посадке лесных культур.
Также ожидается поступление восьми грузопассажирских автомобилей УАЗ, гусеничного снегоболотохода, двух лесопожарных тракторов на гусеничном ходу, которые будут использоваться для доставки сотрудников к местам тушения лесных пожаров, организации работ по лесоохране и лесовосстановлению.
Напомним, что ранее в область поступили три моторные лодки для пожарно-химических станций для Шарьинского, Мантуровского и Макарьевского районов .
В 2018 году предприятия Костромской области заготовили 5,9 миллионов кубометров древесины, это самый большой показатель с 1989 года. Площадь лесовосстановления увеличилась с 11,7 тысяч в 2012 году до 20,5 тысяч гектаров в 2018 году.