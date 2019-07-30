Челябинск, , 16:56 — REGNUM

Временный глава Южного Урала Алексей Текслер подверг критике дорожников за закрытый раньше времени мост. Об этом пишут местные СМИ.

29 июля он был на встрече с работниками металлургического комбината. Среди прочего людей беспокоило то, что теперь сложно добираться из Металлургического района города до аэропорта. Дорогу закрыли из-за аварийного моста.

При этом оказалось, что хотя закрытие произошло ещё в 2018 году, к работам долгое время не приступали. У дорожников не было даже проекта работ, пишет 74.ru.

Врип главы Челябинска Наталья Котова со своей стороны добавила, что частично движение по мосту откроют в феврале 2020 года. А асфальт уложат в мае-июне, то есть меньше чем через год дорога на аэропорт снова будет открыта.