Москва, , 16:52 — REGNUM

На фоне практически нулевого прироста добычи полезных ископаемых в России добыча камня показывает прирост. Об этом сообщается в специальном исследовании на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Ранее Центробанк констатировал, что рост добычи полезных ископаемых в России «близок к нулю». Связано это с очень незначительным приростом добычи нефти и газа.

«Положительный вклад в динамику добычи полезных ископаемых вносило предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. Увеличивалась также добыча камня, что могло быть связано с проведением работ по благоустройству в крупных городах страны», — сказано в отчёте.

О каких именно крупных городах идёт речь, в документе не указано. Однако в 2019 году из бюджета Москвы планируется потратить рекордные деньги на благоустройство столицы, которое включает в себя замену и укладку каменной плитки и бордюров. Таким образом, благоустройство Москвы фактически сказывается на экономические показатели добычи полезных ископаемых в федеральном масштабе.

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