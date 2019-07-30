Пермь, , 16:37 — REGNUM

По состоянию на 1 июля 2019 года произойдет повышение пенсии у 187,4 тыс. пенсионеров, которые продолжают работать или уже оставили работу и имеют неучтённые пенсионные коэффициенты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Кошелек Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прибавка к пенсии будет носить сугубо индивидуальный характер. При перерасчёте страховой пенсии учитываются пенсионные коэффициенты (баллы) за работу в 2018 году. Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента за каждый календарный год учитывается в размере не более трёх баллов.

На сегодняшний день стоимость одного балла равна 87,24 рубля. При этом максимальная прибавка для пенсионеров варьируется от 214,23 до 261,72 рубля. Стоит отметить, в августе 2018 года максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров в Пермском крае составляла 235,74 рубля.