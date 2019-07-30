Москва, , 16:50 — REGNUM

Добыча полезных ископаемых в России практически перестала расти. Об этом сообщается в специальном исследовании на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

«Как и в предыдущие месяцы, замедление темпа роста добычи полезных ископаемых в годовом сопоставлении в июне происходило в основном за счёт нефти и газа. В помесячном сопоставлении прирост добычи полезных ископаемых был близок к нулю. Добыча нефти была ограничена выполнением сделки ОПЕК+ и последствиями технических проблем с экспортными поставками по нефтепроводу «Дружба», — сказано в исследовании.

Также на фоне слабого спроса со стороны стран Европы снизилась добыча газа. Определённую роль в этой тенденции сыграл запланированный на июль 2019 года ремонта газопровода «Северный поток». Помимо этого ускорилось снижение добычи угля.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк признал ошибки в оценке российской экономики