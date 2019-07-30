Москва, , 16:35 — REGNUM

Повышение экономического эффекта от внедрения нового топлива на АЭС «Дукованы» в Чехии позволит повысить конкурентоспособность промышленности этой страны на европейском и мировом рынке. Об этом заявил начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский, комментируя заключение соглашения между топливной компания Росатома «ТВЭЛ» и чешской национальной энергетической компанией ČEZ a.s. соглашение о внедрении на АЭС «Дукованы» новой модификации ядерного топлива РК-3+ для реакторов ВВЭР-440. В рамках соглашения российское топливо пройдет комплекс различных дореакторных испытаний, результаты которых станут основанием для его последующего лицензирования в чешском Государственном комитете по атомной безопасности. При этом будет использоваться опыт работы прототипа данного топлива на четвертом энергоблоке Кольской АЭС в Мурманской области, где оно успешно эксплуатируется с 2010 года.

«Реакторы чешских АЭС построены по российским атомным технологиям, поэтому опыт, полученный на однотипном энергоблоке Кольской АЭС важен для Чехии, закупающей топливо в России. АЭС «Дукованы» обеспечивают до 20% от всей выработки электроэнергии в Чешской Республике, поэтому повышение экономического эффекта от эксплуатации АЭС позволит повысить конкурентоспособность промышленности этой страны на европейском и мировом рынке. Этот эффект интересен и для других стран, эксплуатирующих блоки ВВЭР-440», — пояснил аналитик.

По его словам, модернизация топлива необходима для повышения эффективности работы станции как с точки зрения эффективности использования ядерного топлива в реакторе, так и с точки зрения экономической эффективности эксплуатации станции, так как длительность топливного цикла увеличивается.

АЭС «Дукованы» — одна из первых АЭС в Центральной Европе, разработка и постройка которой началась еще в 70-х годах прошлого века. Действующие блоки создавались по технологии ВВЭР, однако это были одни из первых реакторов данного типа (ВВЭР-440 являются развитием реакторов ВВЭР-210).

Юрий Прокудин, аналитик Olymp Trade, обратил внимание на то, что модификация топливных кассет позволит увеличить эффективность и время использования партии ядерного топлива, что, в свою очередь повысит КПД АЭС.

«С учетом того, что на долю атомной энергетики в Чехии приходится примерно 35% всего энергобаланса страны, повышение эффективности работы четырех реакторов имеет высокую значимость», — отметил он.

Реакторы ВВЭР-440 продолжают эксплуатироваться в ряде других стран Европы, среди которых не только РФ, но и Финляндия, Словакия, Украина, Венгрия, Армения (всего 22 действующих блока ВВЭР-440, из них 17 — за пределами России).

Проекты внедрения новых конструкций и модификаций топлива для ВВЭР-440, которые Росатом реализует со своими европейскими партнерами, в данном случае являются самой простой возможностью повышения эффективности работы АЭС и при этом намного менее затратной, чем модернизация самой электростанции или ввод в эксплуатацию новых блоков, сообщил Прокудин.