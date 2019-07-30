Тамбов, 30 июля 2019, 16:33 — REGNUM
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин провел рабочую встречу с генеральным директором ГК «Российские коммунальные системы» Игорем Дибцевым. Как сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики, стороны договорились к осени сформировать инвестиционную программу по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения города Тамбова на краткосрочный период — на 2020 год.
АО «Тамбовские коммунальные системы» осуществляет эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения города Тамбова на основании долгосрочного договора аренды. Поскольку вопрос модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения областного центра звучит сегодня особенно актуально, то глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обсудил его на рабочей встрече с руководством ГК «Российские коммунальные системы». В разговоре приняли участие генеральный директор госкорпорации Игорь Дибцев и председатель Совета директоров компании Григорий Терян.
Стороны договорились в ближайшее время, к осени, сформировать конкретную инвестиционную программу. Прежде всего, речь идет о краткосрочном периоде — на 2020 год.
В рамках инвестиционной программы планируется определить план первоочередных работ по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Необходимо синхронизировать ряд различных программ, в том числе по реконструкции коллектора по улице Гастелло, где в 2020 году планируется осуществить и дорожное строительство.
Игорь Дибцев поблагодарил Александра Никитина за конструктивный разговор.
Конкретные суммы вложений будут озвучены позже, когда обсуждаемая инвестиционная программа будет принята и утверждена обеими сторонами.