Тамбов, , 16:33 — REGNUM

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин провел рабочую встречу с генеральным директором ГК «Российские коммунальные системы» Игорем Дибцевым. Как сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики, стороны договорились к осени сформировать инвестиционную программу по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения города Тамбова на краткосрочный период — на 2020 год.

Тамбовский губернатор Александр Никитин провёл рабочую встречу с директором ГК «Российские коммунальные системы» Игорем Дибцевым Tambov.gov.ru

АО «Тамбовские коммунальные системы» осуществляет эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения города Тамбова на основании долгосрочного договора аренды. Поскольку вопрос модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения областного центра звучит сегодня особенно актуально, то глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обсудил его на рабочей встрече с руководством ГК «Российские коммунальные системы». В разговоре приняли участие генеральный директор госкорпорации Игорь Дибцев и председатель Совета директоров компании Григорий Терян.

Стороны договорились в ближайшее время, к осени, сформировать конкретную инвестиционную программу. Прежде всего, речь идет о краткосрочном периоде — на 2020 год.

«Нужно определить план работы, объем инвестиций, отрегулировать тарифную составляющую», — сказал Александр Никитин.

В рамках инвестиционной программы планируется определить план первоочередных работ по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Необходимо синхронизировать ряд различных программ, в том числе по реконструкции коллектора по улице Гастелло, где в 2020 году планируется осуществить и дорожное строительство.

«Встреча была полезной, продуктивной и содержательной. Несмотря на сложность самих проблем и их обсуждения, мы находим конкретные пути решения. Необходимо, чтобы качество услуги было на порядок выше, не было аварий, чтобы и область, и компания выполняли обязательства по отношению друг другу», — подчеркнул глава региона.

Игорь Дибцев поблагодарил Александра Никитина за конструктивный разговор.

«Мы слышим и видим главное: желание двигаться навстречу друг другу на благо жителей Тамбова», — отметил он.

Конкретные суммы вложений будут озвучены позже, когда обсуждаемая инвестиционная программа будет принята и утверждена обеими сторонами.