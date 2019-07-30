Москва, , 16:33 — REGNUM

В России создана чудовищная пропасть между богатыми и бедными, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Николай Верхотуров. Расчёт (Перед стачкой). 1910

«В России масштабы бедности колоссальные, — сказал Жуковский. — Только по официальным данным Росстата, с доходами ниже 20 тысяч рублей в месяц выживают около 40% населения страны. То есть это доходы ниже 10 долларов в сутки. Это, прошу прощения, уровень жизни, как в африканских республиках. По официальным данным, самая распространённая заработная плата в России — модальная — составляет 23,5тысяч рублей. Именно эта заработная плата сама распространённая среди всех категорий работников в России. Прошу прощения, 23,5 тысячи рублей — это меньше 370 долларов в месяц. Это нищета!»

При этом экономист отметил, что в такой ситуации власти РФ вместо того, чтобы увеличивать количество рабочих мест, финансировать образование, здравоохранение и снижать налоги для реального сектора экономики, повышают налоги и накапливают резервы. Подытоживая сказанное, Жуковский констатировал, что ситуация в стране близка к революционной, потому что львиная доля населения страны затянули пояса, у 80% граждан нет возможности делать сбережения, так как живут они от зарплаты до зарплаты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным лаборатории количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, в Российской Федерации за последние 19 лет разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками сократился с 34 до 13 раз.

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