Москва, 30 июля 2019, 16:43 — REGNUM
Весь эффект от повышения прожиточного минимума в РФ «съеден» ростом цен, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о том, что в РФ количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, за первые три месяца 2019 года выросло лишь на 0,4% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.
Кроме того, рассуждая о причинах роста числа бедных в стране, Жуковский отметил, что одним из главных факторов здесь стал скачок цен, которые растут гораздо сильнее, чем показывает официальная статистика. Реальная же инфляция в стране, по словам Жуковского, составляет от 10% до 12%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минтруда РФ утвердило размер прожиточного минимума на душу населения за I квартал 2019 г. на уровне 10 753 рублей.
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