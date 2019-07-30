Симферополь, , 16:21 — REGNUM

У подрядчика, занимающегося строительством мемориального комплекса в память о жертвах депортации на железнодорожной станции «Сирень» в Крыму, закончилась банковская гарантия. Об этом ИА REGNUM 30 июля сообщили в министерстве строительства и архитектуры РК.

Железнодорожная станция «Сирень» (cc) Kosun

«Подрядчик в течение года нёс большие расходы, и за это время у него закончилась банковская гарантия, поэтому он может зарегистрировать госконтракт в казначействе. Ему поставлена задача в течение двух-трёх недель представить банковскую гарантию», — отметили в министерстве.

В ближайшее время в правительстве РК намерены подписать дополнительное соглашение с подрядчиком, предусматривающее жесткие штрафные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, возводить мемориальный комплекс начала в 2016 году компания «Стройкомтех». Автором главной композиции стал скульптор Салават Щербаков. Ввести объект в эксплуатацию должны были к концу 2019 года, однако в виду задержек со стороны подрядчика, дату открытия перенесли на май 2020 года.

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