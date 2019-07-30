Москва, , 16:13 — REGNUM

Депутаты Госдумы планируют в осеннюю сессию обсудить введение механизма обеспечения жалоб в ходе госзакупок. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

«Сейчас очень много жалобщиков — есть неплохая идея ввести механизм обеспечения жалобы на этапе размещения. То есть те, кто хочет подать жалобу, вносит какие-то деньги. Если жалоба обоснована — обеспечение возвращается, если нет, то удерживается», — заявил Жуков.

Такие нормы смогут снизить количество «пустых» жалоб, которые поступают в ходе процедуры госзакупок и сильно тормозят процесс, отметил депутат.

Этот вопрос депутаты планируют обсудить в ходе рассмотрения законопроекта об изменении системы госзакупок, который, как передало ранее ИА, правительство планирует внести в Госдуму до 1 ноября. Как отметил Жуков, вопрос достаточно спорный и пока участники рабочей группы, куда входят и депутаты, и правительство и представители экспертного сообщества, не пришли к единому мнению.

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