Брянск, , 16:12 — REGNUM

На железнодорожной станции «Брянск-Льговский» арестовали 1383 бумажных мешка с сухим обезжиренным молоком общим весом 34,5 тонны, сообщили 30 июля в пресс-службе регионального Россельхознадзора. В незаконном ввозе, хранении и дальнейшей реализации продукции на территории Российской Федерации подозревают брянскую логистическую компанию.

По товаротранспортным документам установлено, что торговая фирма из Казани заказала доставку сухого молока железнодорожным транспортом до Благовещенска. Грузоотправителем является брянская компания. Произведено молоко на комбинате в Республике Белоруссия, однако продукцию этого предприятия нельзя ввозить на территорию России с июля 2017 года. Причём согласно ветеринарным сертификатам, молоко предназначается грузополучателю в Казахстане.

Партия груза арестована, помещена на изолированное хранение, копии сопроводительных документов направлены в полицию с просьбой провести проверку брянского грузоотправителя.