Чебоксары, , 16:05 — REGNUM

Компания «Мостотрест», подконтрольная миллиардеру Аркадию Ротенбергу, подала исковое заявление в Арбитражный суд Чувашии. Ответчиками являются региональные и муниципальные органы власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

Согласно документу, исковое заявление ПАО «Мостотрест» Арбитражный суд Чувашии принял 24 июля 2019 года. Ответчиками по делу являются Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии, администрация города Чебоксары. В качестве иного лица по делу привлечено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашии.

В чём суть иска, пока неизвестно. Арбитражный суд Чувашии пока не назначил дату судебного заседания.

На сайте ПАО «Мостотрест» отмечается, что уставный капитал компании состоит из 282 215 500 обыкновенных акций, распределенных между акционерами следующим образом: АО «ТФК-Финанс» — 94,2%, в свободном обращении — 5,8%. Уточняется, что акционером «ТФК-Финанс» является ООО «Стройпроектхолдинг», принадлежащее А.Р. Ротенбергу.

Отметим, что в Чебоксарах есть филиал компании — «Мостоотряд-41». Кроме того, в прошлом году с ООО «Стройгазмонтаж», учредителем которого является Аркадий Ротенберг, был заключён контракт на строительство газопровода протяженностью 52 км в Заволжье. Договор заключило ООО «Газпром межрегионгаз», цена контракта составила более 437 млн рублей.